الهضبة عمرو دياب مع حبيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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فاجأ الهضبة عمرو دياب، الجميع بحضوره حفل زفاف أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين حيث أحيى الفقرة الأخيرة من الحفل وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



واصطحب الهضبة عمرو دياب زوجته الحالية دينا الشربيني، في حفل الزفاف، وذلك بحضور إيناس شقيق حبيبة الهضبة الأولى وشقيقة إلهام شاهين والذي يعد الظهور الأول لهما عقب رفض إلهام شاهين زواج شقيقتها من الهضبة.


ولم تقترب إيناس شاهين من حبيبها الأول حيث ظلت جالسة، في حين أن دينا الرشبيني زوجته ظلت مباهجة وسعيدة بحفل الزفاف ومستمتعه بأغاني الهضبة.

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