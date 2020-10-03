رئيس حركة تحرير السودان: نريد تحقيق العدالة في السودان وليس الانتقام

أكد رئيس حركة تحرير السودان ميني أركو ميناوي، أنه يريد تحقيق العدالة في السودان وليس الانتقام.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن اتفاق السلام السوداني يشمل دمج حركات مسلحة في الجيش.

واحتضنت جوبا عاصمة جنوب السودان، مراسم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة.

وأنهى اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة، نزاعًا امتد لأكثر من 17 عامًا.

وحضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار ، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى.