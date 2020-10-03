مدبولي عن اتفاق السلام السوداني: تنفيذه أكثر أهمية من التوقيع عليه
السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:25 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان على توقيع اتفاق السلام النهائي، مشيرا إلى أن مصر تقدر الجهود السودانية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بحفل توقيع اتفاق السلام السوداني، إلى أنه يجب بذل كل جهد ممكن لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الموقع، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق السلام الشامل أكثر أهمية من التوقيع عليه، معربا عن عزم مصر الراسخ نحو استمرار العمل مع السودان لتعزيز الشراكة بين البلدين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا