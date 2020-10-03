مدبولي عن اتفاق السلام السوداني: تنفيذه أكثر أهمية من التوقيع عليه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان على توقيع اتفاق السلام النهائي، مشيرا إلى أن مصر تقدر الجهود السودانية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بحفل توقيع اتفاق السلام السوداني، إلى أنه يجب بذل كل جهد ممكن لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الموقع، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق السلام الشامل أكثر أهمية من التوقيع عليه، معربا عن عزم مصر الراسخ نحو استمرار العمل مع السودان لتعزيز الشراكة بين البلدين.

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