مدبولي عن اتفاق السلام السوداني: تنفيذه أكثر أهمية من التوقيع عليه

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان على توقيع اتفاق السلام النهائي، مشيرا إلى أن مصر تقدر الجهود السودانية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان.



