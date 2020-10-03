الولايات المتحدة تسجل 900 وفاة وأكثر من 54 ألف إصابة بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، 54441 إصابة جديدة، و906 حالات وفاة، بفيروس كورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال اليوم الماضي بأكثر من 54.4 ألف إصابة.

 

وقد أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، بأن الولايات المتحدة سجلت 54441 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد، إلى أكثر من 7.3 مليون إصابة.

 

وووفقًا لموقع قناة روسيا اليوم، توفي خلال اليوم الماضي 906 أشخاص، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 209 آلاف حالة حتى الآن.

 

ولوحظ في الولايات المتحدة ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات اليومية، حيث تم تسجيل 43752 إصابة و857 وفاة في اليوم السابق.

 

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي الوباء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة أمريكا إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 12 ساعة

ترحيب وافدين الأزهر الشريف بتولي مدرب إفريقي تدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا عن تدريب بيتسو موسيماني للأهلي

منذ ساعتين

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

الجونة يرفض رحيل أحمد حمدي

منذ نصف ساعة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

02:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

02:55 م

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟