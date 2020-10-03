الولايات المتحدة تسجل 900 وفاة وأكثر من 54 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، 54441 إصابة جديدة، و906 حالات وفاة، بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال اليوم الماضي بأكثر من 54.4 ألف إصابة.

وقد أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، بأن الولايات المتحدة سجلت 54441 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد، إلى أكثر من 7.3 مليون إصابة.

وووفقًا لموقع قناة روسيا اليوم، توفي خلال اليوم الماضي 906 أشخاص، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 209 آلاف حالة حتى الآن.

ولوحظ في الولايات المتحدة ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات اليومية، حيث تم تسجيل 43752 إصابة و857 وفاة في اليوم السابق.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي الوباء.