ببطاقة الرقم القومي.. تفاصيل تطبيق قرار مجانية تذاكر المترو والقطارات لكبار السن

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تراعي الدولة المصرية، كبار السن، بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات، حيث نسقت وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل، لتطبيق تخفيضات تذاكر المترو والقطارات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار وزارتي النقل والتضامن الاجتماعي لتخفيض تذاكر المترو والقطارات والأتوبيسات لكبار السن، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.



تخفيض 50% لكبار السن فوق الـ60 عام،

في ظل الاحتفال بيوم المسنين العالمي، تعاونت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي على توفير وسائل النقل سواء "مترو، أو سكك حديدية، أو أتوبيسات.



وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.



وقال وزير النقل، إن تخفيضات 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عام، مجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عام، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.



بطاقة الرقم القومي

وفي هذا الصدد، طالب وزير النقل، بعدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومى خلال الحصول على مثل هذه التذاكر.



مجانية التذاكر لكبار السن

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزو ال 70 عامًا جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.



وأكد محافظ القاهرة، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية حتى يتم تطبيق هذا الاعفاء عليه.



وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعاونت مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتوفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ عاما مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق الـ ٦٠ عاما.



ويمكن حصول كبار المسنين على الدعم الخاص بالتذاكر من خلال بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، عند صرف التذاكر من شباك الحجز سواء كان يتجه لاستقلال المترو أو السكك الحديدية أو الأتوبيسات.



وخصصت وزارة النقل، شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتيسير عليهم وعدم تعرضهم للزحام.



ويمكن حصول كبار المسنين على الدعم الخاص بالتذاكر من خلال بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، عند صرف التذاكر من شباك الحجز.

