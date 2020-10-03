استعلام عن موعد صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة عبر موقع وزاره القوى العاملة بالرقم القومي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:45 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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استعلام عن موعد صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة عبر موقع وزاره القوى العاملة بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة موقع وزاره القوى العامله وافتتاح المشاريع المختلفة وفقا لما جاء عن تعليمات رئيس الجمهرية السيسي، حيث تم فتح مجموعة من المشروعات في منطقة مسطرد بسبب ما تعرضت له من تأثيرات سلبية ناتجة عن فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة، وحتى الآن تظل مجموعة من القطاعات تعاني من التأثيرات الواقعة عليها، وبعض الموظفين قد تعرضوا لفقدان عملهم.

كيفية الاستعلام عن صرف منحة ال 500 جنيه
أعلنت وزاره القوى العامله عن صرف مبلغ قيمته 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة وهذا على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وهذا المبلغ يستمر صرفه للمستحقين حتى نهاية العام هذا.

- تم تقديم هذه المنحة لفئة من المستحقين فقط، وهم من حصلوا على المرحلة الأول من المنحة وقد حصلوا بالفعل على المرحلة الأولى منها.

- تقوم وزارة القوى العاملة بإرسال رسالة نصية إلى فئة المستحقين على الهاتف الخاص بهم.

- ويتم تحديد الوقت الذي يتم صرف المنحة فيه وهذا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتم اتخاذها للمحافظة على حياة المواطنين.

- سوف يتمكن المواطنين من سحب الأموال الخاص بهم على مدار خمس أيام من مدة ارسال الرسالة النصية.

- يتوجه المستحق إلى أقرب ماكينة صرف آلي ويقوم بسحب المبلغ المستحق من خلال البطاقة الإئتمانية.

- تقسم المنحة المقدمة من الوزارة لثلاث دفعات بداية من الشهر القادم حتى نهاية عام 2020.

- تتم عملية الصرف للدفعات كما كانت في المرحلة الأولى لصرف منحة العمالة الغير منتظمة والمقدمة من الدولة لمساعدة المواطنين على مواجهة كورونا

استعلام عن موعد صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة عبر موقع وزاره القوى العاملة بالرقم القومي

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موقع وزارة القوى العاملة صرف منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة

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