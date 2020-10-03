رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها بفستان مكشوف

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شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "منصور" في الصور بـ إطلالة أنيقة وجذابة تكشف جمالها، ونالت الصور اعجاب العديد من متابعيها.



وتشارك رانيا منصور، في مسلسل "إسود فاتح" بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية.



مسلسل "اسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.



الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

