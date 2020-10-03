رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها بفستان مكشوف

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "منصور" في الصور بـ إطلالة أنيقة وجذابة تكشف جمالها، ونالت الصور اعجاب العديد من متابعيها.

وتشارك رانيا منصور، في مسلسل "إسود فاتح" بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية.

مسلسل "اسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصيبي وقسمتك مسلسل اسود فاتح رانيا منصور الفنانة رانيا منصور

أخبار تهمك

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ 43 دقيقة

شاهد.. طلب عمرو أديب الغريب بسبب قنوات الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ 18 دقيقة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

01:34 م

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟