لهذا السبب.. محمود عبدالمغني يتصدر تريند "جوجل"

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تصدر الفنان محمود عبد المغني، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع عائلته من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "عبد المغني" في الصورة بأحد الأماكن العامة برفقة زوجته وأولاده، ونالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.



بينما كانت آخر اعمالة السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

