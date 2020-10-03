أول تعليق من جو بايدن على إصابة ترامب بفيروس كورونا

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، إن تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، يظهر أهمية أخذ الجائحة على محمل الجد.

وفي تصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في ولاية ميشيغان، جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.

وأوضح جو بايدن، أن استخدام الكمامات أهم من كونك "شخصا قويا"، مضيفًا: "الأمر لا يتعلق بالسياسة... هذه تذكرة قوية لنا جميعا بأن علينا أن نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لن يختفي تلقائيا".

وطالب جو بايدن، الأميركيين باتباع الإرشادات العلمية لمكافحة انتشار المرض بما يشمل استخدام الكمامات وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد.

واختتم جو بايدن، حديثه بالقول: "كن وطنيا... الأمر لا يتعلق بكونك شخصا قويا.. بل يتعلق بالقيام بدورك".

وكان مصدر مطلع قد قال إن حملة بايدن، ستعلّق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، وصل ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وقد مرّ ترامب الذي ارتدى بزة سوداء أمام الصحفيين الذين كانوا ينتظرون خروجه من البيت الأبيض، دون أن يجيب على أسئلة.

وصعد على متن المروحية الرئاسية "مارين وان"، وبعيد ذلك غادرت المروحية إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث يوجد للرئيس جناح طبي آمن خاص.