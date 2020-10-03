الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 وكيفية تسديد قيمة الفاتورة إلكترونيا | رابط شركة المصرية للاتصالات





فاتورة التليفون الارضي شركة المصرية للاتصالات، يبحث عدد كبير من المواطنين الان عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر الجاري، حيث في حالة عدم تسديد قيمة الفاتورة شوف تتعرض عزيزي المواطن الي دفع غرامة أو في بعض الأحيان قد تتعرض ابي قطع خدمة الانترنت بالكامل ولذلك يجب أن تقوم بالاستعلام عن الفاتورة اولا باول حتي تتفادي المشاكل التي قمنا بتوضيحها مسبقاً، واليوم من خلال السطور التالية شوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل وايضا خطوات الاستعلام وكذلك رابط موقع شركة المصرية للاتصالات فقط تابعوا معنا.





شركة المصرية للاتصالات

تعتبر شركة المصرية للاتصالات من الشركات الرائدة في مجال الاتصال حيث يتم تسديد فاتورة التليفون الارضي من خلالها، و كما نعلم جميعا أنه في حالة رغبتك في ان تمتلك روتر خاص بالمنزل يجب أولاً أن يكون لديك خط تليفون ارضي، وياكم تسديد قيمة الفاتورة بحد أقصي كل ثلاث شهور وفي حالة عدم التسديد يتم فرض غرامة مالية على العميل أو يتم قطع خدمة الانترنت المنزلي ولذلك يجب أن تقوم بالاستعلام وايضا سداد الفاتورة بشكل الكتروني من خلال الرابط، والجدير بالذكر أنه يمكنك الان أن تقوم بعمل كل شيء بشكل الكتروني حتي تتفادي الإصابة بالفيروس، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي سيطر على كافه انحاء العالم وحقق اعداد إصابات كبير.





كيفية الاستعلام وسداد قيمة فاتورة التيلفون الارضي لشهر اكتوبر 2020

حتي تتمكن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يجب أن تتبع هذه الخطوات:





- الدخول الي موقع المصرية للاتصالات (اضغط هنا).

- اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

- أكتب رقم الهاتف الارضي.

- أكتب كود المحافظة التابع لها.

- ثم اضغط على استعلام.

- وتستطيع أن تقوم بالسداد من خلال خدمات فوري، ميزة، امان، أو من خلال الماستر كارد الخاص بك.







