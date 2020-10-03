الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقد إضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار،بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن،وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد.


يأتى ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية
الداخلية تهدي حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية

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