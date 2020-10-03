الري: "تبطين الترع" من أهم مشروعاتنا.. وسيشعر به المواطن (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يعتبر من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، حيث أنه يعتبر أول تطوير حقيقي للترع منذ إنشائها في عهد محمد علي باشا.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن مشروع تبطين الترع يستهدف الحفاظ على المياه، وتقليل نسبة البخر، كما أنه مشروع كثيف العمالة ويوفر العديد من فرص العمل.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تنتهي في منتصف 2022، حيث أن المستهدف خلال هذه المرحلة تبطين 6 آلاف كيلو متر طولي، لافتا إلى أنهم يستهدفون الترع ذات القاعات الصغيرة، منوها بأن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيشعر بها المواطن.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف في زمن قياسي.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ، أن هذا المشروع يهدف لتقليل هدر المياه، ورفع كفاءة البيئة، وإزالة الحشائش والمخلفات بالترع والمصارف وتحسين جودة الري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع والمصارف بمساحة 7 آلاف كيلو، وجاري العمل على 50% منهم ونسارع الزمن للانتهاء من المشروع خلال عامين أو أقل، وهناك تصور للوصول لـ 20 ألف كيلو خلال السنوات القادمة.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قطاع التوسع الافقي والمشروعات بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكره في عمليات تبطين الترع مما يعود بالنفع العام ولتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

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