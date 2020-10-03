صحيفة يونانية: أطماع أردوغان تتسبب في خسائر كبيرة لتركيا

أفادت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، بأن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسببت في خسارة تركيا مكاسبها التي حققتها منذ 2002 في منطقة الشرق الأوسط، مقابل استفادة اليونان وتقاربها مع محور الاعتدال العربي.

وأوضحت الصحيفة اليونانية، أن السبب في خسارة تركيا هي سياسات أردوغان التي تعتمد على إثارة "المشكلات في كل مكان".

ولفتت الصحيفة اليونانية، إلى أن السياسة الخارجية لأردوغان، الذي لا يخفي أطماعه التوسعية، باتت تواجه انتقادات من شعوب الشرق الأوسط، الذين يحملون في أذهانهم ذكريات سيئة عن الامبراطورية العثمانية التي هيمنت على المنطقة واستغلتها لقرون.

وأكدت الصحيفة، أنه بعد عقود من القطيعة بين تركيا والعرب، تبدلت الأوضاع مرة أخرى في عام 2002، بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وانتهاج تركيا سياسة جديدة وضعها أحمد داود أوغلو، بهدف تعزيز العلاقات مع الجيران، والتي اعتبرها "العمق الاستراتيجي" لتركيا.