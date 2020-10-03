مستشار عسكري: وقعنا وصل أمانة للحفاظ على مصر ومش هنفرط فيها

قال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "لن نفرط في نقطة دم واحدة قدمت لهذا الوطن، وسنكمل المشوار ووقعنا على وصل أمانة للحفاظ على مصر لنهاية الكون".





وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن جيل أكتوبر هو شعب مصر برجاله ونسائه، وشبابه وشيوخه، مضيفًا أن القوات المسلحة تنفذ دائمًا ما يأمر به الشعب المصري.



