صحيفة: الإمارات مدَّت أيادي السلام وأقامت جسور التواصل مع مختلف الحضارات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
الإمارات
الإمارات
Advertisements

أشادت صحيفة البيان، بدولة الإمارات بعد أن مدَّت أيادي السلام، وأقامت جسور التواصل مع مختلف الحضارات والأمم والشعوب.

 

وقالت الصحيفة، إن الله أنعم على هذه الأرض بأن جعل الدولة عنواناً للخير بعطاء أهلها ومبادراتها الإنسانية السباقة لكل خير بمساعدة المنكوبين، سواء في الكوارث الطبيعية أو في تداعيات الحروب والنكبات، فاتسعت الجهود الإنسانية لتشمل التأصيل لمفهوم التسامح، والتعايش السلمي بين الناس، ودعم السلام والاستقرار في العالم.

 

وأضافت الصحيفة، ـم الإمارات بمسيرة عطائها المستمرة في العالم، واضعة الإنسان أولويتها وطريقها في تحقيق التقدم، منطلقة من تجليات عظمة الإنسانية في أنصع صورها، وأعظم مواقفها، من خلال الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعية والمؤثرة تجاه الجائحة بعيداً عن المحددات الجغرافية، حيث جالت مساعداتها أكثر من 120 دولة، تفوقت بها على دول العالم، وذلك انطلاقاً من دورها الرائد الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة والمتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما كان، لتسطر بذلك أبهى صور العمل الخيري في شتى بقاع الأرض.

 

وتبذل الإمارات، ما بوسعها وعبر كل السبل، كما هو معروف، لأجل سيادة السلام والتسامح بين شعوب العالم، فهي باتت نموذجاً حياً وواقعياً ومتميزاً لتحقيق الأمن والسلام العالميين، وواحة للإنسانية تنشر الخير في أنحاء مختلفة من المعمورة. ولعل هذه الثوابت والقناعات لم تأتِ صدفة، بل هي نابعة من عقيدة شعب الإمارات الثابتة وإيمانه الكبير بوحدة الإنسانية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جسور التواصل الإمارات أيادي السلام

أخبار تهمك

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ 42 دقيقة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 14 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

09:27 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟