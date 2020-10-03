الجميع ينتظر معرفة أسباب رحيل فايلر عن الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب الجميع المحطة المقبلة للسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي رحل عن الفريق منذ بضعة أيام عقب الانتهاء من مباراة الأحمر أمام الترسانة في كأس مصر.


ومن المنتظر أن يكشف رينيه فايلر عن تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى التلفزيون السويسري لإجراء حوارًا هامًا معه في هذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.


فايلر كان قد سافر إلى بلاده سويسرا صباح أول أمس الخميس، بعد الفوز أمام الترسانة بهدفين مقابل هدف، والتي كانت هي آخر اللقاءات التي قادها مع الفريق.


وكشف الأهلي صباح أول أمس إنهاء علاقته بالسويسري فايلر، والتعاقد لمدة موسمين مع بيتسو موسيماني، على أن يعاونه 3 مساعدين يقوم هو باختيارهم بجانب الإبقاء على سامي قصمان المدرب المساعد وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون، مدرب الحراس.


ووصل موسمياني صباح أمس الجمعة إلى القاهرة، وقاد الفريق في أول تدريب له مساءا، بعد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واللاعبين.

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