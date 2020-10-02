عاجل - إصابة زميل محمد صلاح بفيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة نجمه الدولي السنغالي ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليلحق بزميله الإسباني تياجو ألكانتارا الذي أصيب بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وغاب ماني عن تدريبات ليفربول اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة  أستون فيلا ضمن منافاست الجولة الرابعة من منافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد النادي الإنجليزي الفحوصات أثبتت إصابة ساديو ماني بكورونا "كوفيد 19"، وأن اللاعب يعزل نفسه حاليا، وسيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة " بكوفيد 19"، على أن يبقى تياجو في عزلة للفترة الزمنية المطلوبة.

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