عمرو أديب عن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر: "وزيرة الصحة متنكدة"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:35 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان أغضبهم خروج المصريين بالآلاف في احتفالات نصر أكتوبر وتأييد الدولة المصرية، مضيفا: "بيقولوا محدش كان لابس كمامات.. بس لما لما كام واحد بينزلوا من عندهم مش بيتكلموا عن الكمامة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في 2 متنكدين بسبب تجمع هذه الأعداد.. وهما وزيرة الصحة، والتاس اللي برة"، متابعا: "ربنا يستر.. ولم يكن هناك تباعد بين الناس".

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن اكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.

أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ينظم عدد من الفعاليات بالحديقة الثقافية للاطفال بالسيدة زينب وتبدا يوم 5 أكتوبر حيث تذاع أغاني النصر حول وامام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز الى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين ( الدكتور سيد نجم واحمد سويلم ) ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.

هذا الى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز.

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