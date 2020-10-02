مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن عرض التعاون السعودي، لضم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط القلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الجاري.









وقال رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة صحفية: "كل ما نشر حول تلقي الزمالك عرضا من التعاون، ليس له أساس من الصحة".





وتابع: "لن أتعامل مع التعاون السعودي في أي صفقات، سواء بضم أو رحيل لاعبين له".









يذكر أن عدد من التقارير السعودية، اليوم الجمعة، أشارت دخول التعاون في مفاوضات رسمية مع الزمالك، للتعاقد مع ساسي، مقابل مليون و400 ألف يورو.







