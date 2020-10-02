تنسيق فني منشآت بحرية بورسعيد 2021 الأقسام المتاحة وسنوات الدراسة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:26 م
منشآت بحرية بورسعيد
منشآت بحرية بورسعيد
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تنسيق فني منشآت بحرية بورسعيد 2021 الأقسام المتاحة وسنوات الدراسة

يعد "ك.ت. فني" منشات بحرية من المعاهد التي تتبع كليات التكنولوجية، وهي تهتم بخدمات البيئة البحرية حيث تعمل على تخريج العديد من الكوادر الهامة والمؤهلة للقيام بالأعمال الفنية في الماطق البحرية، وفقا لما جاء عن قرار 871 وقد بلغ عدد الدفعات المتخرجة من هذا المعهد 25 دفعة حتى الآن.

يمنح المعهد الطالب مؤهل علمي في قسم الميكانيكا بدرجة دبلوم،ويعتمد هذا في توفير عمال لإصلاح الشفن وتشغيلها وميكنتها، وهذا ما يتيح للخريج إمكانية استخراج الجواز البحري للعمل في البحر.

يعتمد المعهد على نظام سنتين كمدة دراسة به.
وهذه الأعوام تتكون من أربع فصول.
ويعتمد أسلوب التدريس في المعهد على تحقيق التقارب والتواصل بين الهيئات والشركات المختلفة الموجودة في المجتمعات المحيطة.
وقد تكون فترة التدريب مبنية على توزيع الطلاب على الجهات المختلفة ويساعدهم المهندسين والمعلمين في هذا التدريب.


أقسام ك.ت. فني منشات بحريه:

كان يتبع المعهد نظام قديم في أسلوب التدريس، ويضم قسم الميكانيكا والذي يحتوي على برنامج لهندسة السفن وبرنامج لهندسة الكهرباء. وبرنامج صيانة السفن وميكنة تشغيلها.

النظام الجديد يضم شعبة عامة وقسم ميكانيكي يحتوي على أربع برامج منها برنامج بناء السفن وبرنامج خاص بالملاحة البحرية.
برنامج النقل البحري والبرنامج الخاص بتشغيل المواني.
البرنامج الخاص بميكية السفن وتشغيلها.


اهداف المركز:

يهدف المركز إلى اعداد كوادر تملك قدرات تنافسية متعددة في البحر.
العمل على توفير مناخ تعليمي مناسب مع الطلاب يتفق مع جميع مبادئ والجودة في العمل.
توفير قدر من الاهتمام والرعاية للطلاب وتأهيليهم على ان يكونوا مشاركين في المجتمع بشكل أفضل.
الاسهام الكامل في التنمية المستدامة وتوفير الخدمة للبيئة والمجتمع

تنسيق فني منشآت بحرية بورسعيد 2021 الأقسام المتاحة وسنوات الدراسة

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