أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:31 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاع في معدلات الرطوبة.

طقس غدا السبت:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا السبت طقس مائل للحراره القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار خفيفة 20% علي السواحل الشمالية بينما تكون متوسطة الي رعدية 20% علي جنوب الصعيد، قد يصاحبها رياح مثيرة للأتربة، كما تكون رياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل يشهد طقس مائل للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار خفيفة 20% علي السواحل الشمالية كما تكون رياح مثيرة للأتربة علي شمال صعيد بينما تكون الرياح نشطة جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الإثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الإثنين المقبل حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار خفيفة 20% علي جنوب سيناء، كما تكون الرياح نشطة جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 العظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 العظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

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