الإتحاد المصري للميني فوتبول يختتم الدورة التدريبية الدولية بقطاع الصعيد

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إختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول بقطاع الصعيد والتي أقيمت بكلية التربية الرياضية بالمنيا، حيث قام بمراسم الإختتام وتسليم الشهادات رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول احمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات.



وشهدت الدورة التدريبية نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات من حيث عدد الحضور الكبير من مختلف محافظات الصعيد المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد للحكام والمدربين والإداريين.



أقيمت الدورة تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وبحضور السادة المحاضريين الدوليين من كلا من لبنان وتونس الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي. والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه، وكذلك المحاضرين المصريين الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير وبحضور أسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب ممثلي الإتحاد.



وكان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قد قام بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لحضور المحاضريين الدوليين إلي مصر لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بأنه اصبح للاتحاد في كل محافظه من محافظات الصعيد مدريبيه وحكامه وادارييه.



وأشار بأن من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني . وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة.



كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة معتبرا أن نجاح الدورة للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمة 2016 لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر واليوم بدأ الحلم يصبح واقع في تخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر وقد تأكد ذلك اليوم في قطاع الصعيد بتخرج تسع مناطق للإتحاد من كلا من المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجدبد بتنظيم وتنسيق كبير مرورا بالزي الموحد للدراسين في التحكيم وزي موحد للدارسين.



وقد اثني الدراسين علي التحضيرات والمحاضرات والإختبارات العمليه والنظرية وعلي السادة المحاضريين مؤكدين سعادتهم بانضمامنم لعائلة الميني فوتبول المصرية وأن الدورة قد شهدت حضور كبير وغير متوقع نتيجه للجهد الكبير الذي تم الفترة الماضيه لنشر الاتحاد ومناطقة في كل المحافظات المصرية .



كما أكد إنه لن يسمح لاحد العمل في هياكل الاتحاد المصري للميني فوتبول الا اذا كان يحمل هذة الرخصه لاننا نبني من الجذور ونسعي ان يعلو الصرح مثمنا المجهود الكبير الذي بذله علي مدي الثلاث سنوات الماضية وتحديدا منذ إشهار الإتحاد علي يد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في 29 يوليو 2019 مرورا بإنشاء مناطق للإتحاد في كل محافظات مصر وصولا إلي اليوم الخميس 1 أكتوبر في المنيا لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول بالوجه القبلي.



فيما ستقام المحطه الثالثه غدا السبت بعد قطاع القناة والدلتا والوجه القبلي ستكون في قطاع القاهرة غدا السبت التاسعه صباحا بمركز التعليم المدني بالجزيرة والذي يضم تسع محافظات القاهرة والجيزة واسكندرية ومطروح والبحر الاحمر والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية إستعدادا لاطلاق الدوري خلال شهر هكذا يكون الحلم قد إكتمل .



يأتى ذلك في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر مختتما حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.