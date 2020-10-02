عقب تعرضه لأزمة صحية..لطفي لبيب يجهز لعمل فني جديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد الفنان لطفي لبيب لخوض تجربة جديدة من الأعمال الفنية حيث يكتب مسلسل مكون من ثلاثين حلقة زرشح عدد من الفنانين له ولكنه لم يستقر على أحد منهم حتى الآن.

ويأتي ذلك عقب انتهائه من كتابة سيناريو مسرحية "مطلوب جاسوس فورا"، والذي جاء عقب تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

مسرحية "مطلوب جاسوس فورا" سيناريو لطفي لبيب، وإخراج مجدي الهواري، ورشح "لبيب" لها الفنان محمد ثروت وتتكون من فصلين وسيتم عرضها على مسرح "كايرو فيستيفال".

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