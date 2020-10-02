الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:02 م
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن رغبة نادي الوداد البيضاوي المغربي، في ضم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي.
يذكر أن الدولي الجزائري، ارتبط اسمه بكثير من الجدل في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي، فضلا عن رغبة فريقه السابق الترجي التونسي في التعاقد معه.
ونقلت الصحيفة عن قناة "الهداف" الجزائرية ان بلايلي مطلوب أيضا في الوداد، الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقدم نادي سانت إيتيان الفرنسي بعرض آخر لضم اللاعب المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 رفقة منتخب بلاده.
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