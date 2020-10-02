بعد كارتيرون.. التعاون السعودي يتحرك لضم نجم الزمالك

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت  تقارير سعودية صادرة اليوم الجمعة، عن رغبة مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، في التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ويسعى مجلس إدارة نادى التعاون لتنفيذ طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والذي كان رحل قبل نهاية عقده مع الفريق من أجل قيادة التعاون فنيًا قبل أن يودع مبكرًا الفريق السعودي منافسات دوري أبطال آسيا بدور الـ16 من البطولة.

واشارت التقارير إلى  السلوك غير الرياضي الذي قام به ساسي اتجاه أمين عمر حكم  مباراة فريقه أمس الخميس أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الأبيض 1 – 0، ضمن الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة طرد الدولي التونسي  فرجاني ساسى، بعدما اعترض اللاعب على الحكم أمين عمر فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم بطاقة صفراء ثم واصل اللاعب انفعاله وتوجه إلى الحكم وتطاول عليه برفع سماعة الأذن الخاصة به ليقرر الحكم طرده.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة قوية من قبل اتحاد الكرة، علي نجم الزمالك ومنتخب تونس بعد إحالة خروجه عن النص ضد الحكم أمين عمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة، والتي تصل حسب لوائح اتحاد الكرة إلى الإيقاف من 4 إلى 8 مباريات بالإضافة لغرامة مالية وذلك بعد أن تطلع لجنة الانضباط على تقرير حكم المباراة

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