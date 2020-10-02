موسيماني: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

تحدث الجنوب إفريقي بيتسيو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أول حديث له عقب تولي المهمة خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي رحل عن القلعة الحمراء.





وكان نص الحوار كالتالي :-





ما الدوافع التي جعلتك توافق على عرض الأهلي؟

إنها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره.









كيف ترى فريق الأهلي في الوقت الحالي؟

لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لدي فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب.









هل كنت تتابع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؟

لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم أكن متابعا جيدا للدوري المصري، فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام.









ما الذي يميز لاعبي الأهلي من وجهة نظرك الفنية؟

أنا أعرف فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبوه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة، ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين.









ما رأيك في أداء الأهلي على المستوى المحلي؟

الأهلي كان رائعا على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات.









هل الأهلي يستطيع تحقيق دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال؛ لأنك إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.









هل مباريات الدوري المتبقية كافية لتوصيل فكرك الفني للاعبين قبل مواجهة الوداد؟

هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدوني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية.









كيف كان وداعك للاعبي صن داونز وإدارته؟

لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة ، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد إحتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين.









ما الفرق بين الأهلي وصن داونز؟

صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارق كبير بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي.









كيف ترى فرصة التدريب خارج جنوب إفريقيا؟

مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيا كان مكانها.









ما هي رسالتك لجمهور الأهلى؟

بيتسو أهلاوي.



