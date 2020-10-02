الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

يدرس مسؤولي نادي الزمالك التراجع عن التعاقد مع الأنجولى أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان أري بابل قد وقع على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية.





وكان بابل قد خرج في تصريحات صحفية وأكد أنه لم يحصل على مقدم عقده مع الزمالك، وأنه يجد تجاهلًا كبيرًا من مسؤولي القلعة البيضاء.





وكشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن غضبه الشديد من تصريحات بابل، قائلا: "طريقة أري بابل لا تليق مطلقا بنادي الزمالك، هناك أكثر من طريقة لا تليق باللاعب ضمن صفوف الفريق".





وتابع: "أري بابل لا يمتلك عقدًا مع نادي الزمالك من أجل المطالبة بمستحقات مالية، ما فعله اللاعب في تصريحاته جعلنا نفكر بشكل كبير في التراجع عن الصفقة".



