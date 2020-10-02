



موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي، عبر موقع وزارة القوى العاملة لشهر أكتوبر خلال ايام، لتستطيع تلك العمالة مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





منحة العمالة غير المنتظمة

انظلاقا من دور الدولة في مساعدة الطبقات التي لحق بها أشد الضرر من هذه الجائحة فيروس كورونا فقد قامت الدولة المصرية بصرف مبالغ مالية للعمالة غير المنتظمة لتستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبة.





وفي شهر أكتوبر سوف يتم صرف واحدة من تلك الدفعات التي يتم صرفها لتلك العمالة، من منافذ متعددة يتم تحديها في كل أنحاء جمهورية مصر العربية





على أن يتم منح العامل 1500 جنية تصرف على دفعات، مساعدة من الدولة لهذه الطبقة الفقيرة.





رابط الاستعلام عن كيفية الصرف وأماكنه

كل من قام بالصرف من قبل، ويعد من المستحقين لهذه المنحة، و اسمه مقيد ما عليه إلا استخدامه للرابط التالي ليعرف مكان استلامه لتلك المستحقات، والتسجيل يكون بالرقم القومي فقط، وهذا الرابط هو Manpower.gov.eg





علما بأن كل من يستحق سوف يتم إرسال رسالة نصية له قبل موعد صرفه بأربع وعشرين ساعة وتحديد مكان الصرف.





الجدير بالذكر إن عدد المستفيدين هذه المرة حوالي 260ألف شخص، وسوف يتم استلام المستحقات من خلال 14 ألف ماكينة صرف والكثير من مكاتب البريد، وسوف يستمر الصرف حتى شهر ديسمبر لمنع التكدس للحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والحد من انتشار المرض بين الناس.





ماذا يحدث إن لم يذهب الشخص في الموعد المحدد له

في كل المرات السابقة التي تم فيها صرف العمالة غير المنتظمة للمستحقات المقررة لها، تخلف بعض الناس عن الحضور في موعدها، ولكن الوزارة أبلغتهم بموعد آخر يتم الصرف فيه، فهذه المستحقات لا يحق لغيرهم التصرف فيها.



