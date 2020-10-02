صدمة كبيرة في ريال مدريد بسبب كارفخال





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد تلقى صدمة كبيرة بسبب غياب نجم الفريق داني كارفخال بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الجمعة.





وقال النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا داني كارفخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى".





وأفادت آرانتشا رودريجيز الصحفية المقربة من النادي الملكي بأن داني كارفخال سوف يغيب عن صفوف الملكي لمدة حوالي شهرين.





وأوضحت آرانتشا رودريجيز أنه من المؤكد غياب كارفخال عن مواجهة كلاً من ليفانتي وقادش وبرشلونة وهويسكا وفالنسيا وفياريال وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بالإضافة إلى العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.