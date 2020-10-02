عضو جمعية الضرائب: خفض ضريبة الدمغة سيؤثر ايجابياً على البورصة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:49 م
محمد فاروق
محمد فاروق
أحمد الشيخ
Advertisements


أشاد الدكتور محمد فاروق عضو جمعية الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

 
 وأكد فاروق، أن خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، سيكون له تأثير إيجابي على حجم وقيمة التداولات بالبورصة، وتسريع حركة النشاط في سوق المال المصرية .

وأضاف انه من المنتظر أن ينشط تخفيض ضريبة الدمغة حركة سوق الأوراق المالية، ويسرع من حركة دوران الأموال سواء من خلال التعاملات في ذات الجلسة، أو التداولات العادية، لأنه سيقلل التكلفة على المستثمرين.
وأضاف أنه من المتوقع أن يعيد تعاملات الشراء والبيع في ذات الجلسة إلى مستوياتها قبل فرض ضريبة الدمغة في 2017، والتي كانت تمثل ما يقارب من ربع  حجم التداول، والتي تأثرت بشدة في الأعوام الأخيرة، ومع التوقع بعودتها لمستوياتها سترتفع قيم وأحجام التعاملات على الأسهم في البورصة وتنشط حركة السوق.
ووافق مجلس النواب في شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.


كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.


كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.


وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.


لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث .
وأصبح تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون ونشره بالصحيفة الرسمية معمول به منذ اليوم ليستفيد منه المستثمرين بالبورصة بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عضو جمعية الضرائب خفض ضريبة الدمغة الرئيس السيسي البورصة الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ 34 دقيقة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ ساعة و نصف

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 17 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن البلايلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

"زي الملاك".. حنا يشكر أسرة طفل تبرعت بأعضائه لإنقاذ طفلتين وشاب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "المالية": إعداد قانون لتثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

الحكومة توافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة

"الخطة والموازنة" يقر تعديلات قانون الضرائب المفروض على البورصة

الحكومة: لا زيادة في الضرائب على الأجور والخدمات (التفاصيل)

وزارة المالية تكشف تأثير ضريبة الدمغة على الأجور والخدمات

"خطة النواب" توافق على تعديلات ضريبة دمغة الأوراق المالية

تصويت

الأكثر قراءة
02:37 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟