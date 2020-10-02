موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي، بشكل رسمي تولى المدرب الجنوب أفريقي، موسيماني مهام القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.

صفقات موسيماني في الأهلي
كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن بيتسو موسيمانى المدير الفني الجديد للأهلي يستعد للتعاقد مع 3 لاعبين من فريقه السابق صن داونز.

من جانبه ذكرت صحيفة "citizen"، أن الصفقات هم الأورجوياني جاستون سيرينو جناح الفريق والذى حاول الأهلي فى وقت سابق التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي، والمدافع كويتزى، بجانب موتجيكا ماديشا جوكر صن داونز والذى يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن ووسط مدافع.

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي قد وجهوا الشكر للمدرب السويسري رنيه فايلر، بعد مباراة الترسانة أمس ببطولة كأس مصر.

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