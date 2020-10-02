عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

أجريت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2020-2021، التي تقام في مدينة نيون السويسرية.

ويحتوي دور المجموعات في البطولة على 48 فريقًا مقسمة على 12 مجموعة، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: آرسنال، توتنهام، نابولي، روما، بايرليفركوزن، بنفيكا، سبورتينج براجا، سيلتيك، سيسكا موسكو، فياريال، جينت، آيندهوفن.

المستوى الثاني: سبارتا براج، سلافيا براج، دينامو زغرب، لودوجوريتس، يونج بويز، النجم الأحمر، رابيد فيينا، باوك، ليستر سيتي، كاراباج، ريال سوسيداد، ستاندر لييج.

المستوى الثالث: ميلان، ألكمار، فينورد، غرناطة، مكابي تل أبيب، أيك أثينا، مولدي، رينجرز، هوفنهايم، لاسك، هابويل بئر السبع، كلوج.

المستوى الرابع: ليل، نيس، رييكا، زوربا، دوندالك، ليج بوزان، سيفاس سبور، فولفسبرجر، أومونيا، صوفيا، سلوفان ليبيريتس، أنتويرب.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2020-2021

المجموعة الأولى: روما - يونج بويز- كلوج- سيسكا صوفيا

المجموعة الثانية: آرسنال- رابيد فيينا- مولدي- دوندالك

المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن - سلافيا براج - هابويل- نيس

المجموعة الرابعة: بنفيكا- ستاندرليج- رينجرز- ليج بوزان

المجموعة الخامسة: ايندهوفن- باوك- غرناطة- أومونيا

المجموعة السادسة: نابولي- ريال سوسيداد- الكمار- ربيكا

المجموعة السابعة: براجا- ليستر سيتي- ايك اثينا- زوريا

المجموعة الثامنة: سيلتيك- سبارتا براج- ميلان- ليل

المجموعة التاسعة: فياريال- كارباج- مكابي-سيفاس سبور

المجموعة العاشرة: توتنهام- لودوجوريتس- لاسك-أنتوبرب

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو- دينامو زغرب- فينورد- فولفسبرجر

المجموعة الثانية عشر: جينت- النجم الأحمر- هوفنهايم- سلوفان ليبريتس