عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021
أجريت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2020-2021، التي تقام في مدينة نيون السويسرية.
ويحتوي دور المجموعات
في البطولة على 48 فريقًا مقسمة على 12 مجموعة، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.
وتم تقسيم الفرق
إلى 4 مستويات وجاءت كالتالي:
المستوى الأول:
آرسنال، توتنهام، نابولي، روما، بايرليفركوزن، بنفيكا، سبورتينج براجا، سيلتيك، سيسكا
موسكو، فياريال، جينت، آيندهوفن.
المستوى الثاني:
سبارتا براج، سلافيا براج، دينامو زغرب، لودوجوريتس، يونج بويز، النجم الأحمر، رابيد
فيينا، باوك، ليستر سيتي، كاراباج، ريال سوسيداد، ستاندر لييج.
المستوى الثالث:
ميلان، ألكمار، فينورد، غرناطة، مكابي تل أبيب، أيك أثينا، مولدي، رينجرز، هوفنهايم،
لاسك، هابويل بئر السبع، كلوج.
المستوى الرابع:
ليل، نيس، رييكا، زوربا، دوندالك، ليج بوزان، سيفاس سبور، فولفسبرجر، أومونيا، صوفيا،
سلوفان ليبيريتس، أنتويرب.
وجاءت نتائج قرعة دور
المجموعات للدوري الأوروبي 2020-2021
المجموعة الأولى:
روما - يونج بويز- كلوج- سيسكا صوفيا
المجموعة الثانية:
آرسنال- رابيد فيينا- مولدي- دوندالك
المجموعة الثالثة:
باير ليفركوزن - سلافيا براج - هابويل- نيس
المجموعة الرابعة:
بنفيكا- ستاندرليج- رينجرز- ليج بوزان
المجموعة الخامسة:
ايندهوفن- باوك- غرناطة- أومونيا
المجموعة السادسة:
نابولي- ريال سوسيداد- الكمار- ربيكا
المجموعة السابعة:
براجا- ليستر سيتي- ايك اثينا- زوريا
المجموعة الثامنة:
سيلتيك- سبارتا براج- ميلان- ليل
المجموعة التاسعة:
فياريال- كارباج- مكابي-سيفاس سبور
المجموعة العاشرة:
توتنهام- لودوجوريتس- لاسك-أنتوبرب
المجموعة الحادية
عشر: سيسكا موسكو- دينامو زغرب- فينورد- فولفسبرجر
المجموعة الثانية عشر: جينت- النجم الأحمر- هوفنهايم- سلوفان ليبريتس
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