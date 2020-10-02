



موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير المنتظمة، مع بداية مطلع شهر جديد أكتوبر 2020 نلاحظ أن المواطنين لن يتوقفون عن البحث عن معرفة متى يتم صرف المنحة الدفعة الرابعة بعد أن سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن استمر عملية صرف المنحة لنهاية العام الجاري 2020 نظراً لظروف المواطنين التي أصبحت صعبة ويشكو منها الكثير من إرتفاع أسعار وضيق مالية ، معاناة كبير يعيش فيها أغلب المواطنين تحديداً العمالة الغير منتظمة التي توقفت أعمالهم ومصدر الرزق الخاص بهم الذي يحصلون منه على المال لسد احتياجات الأسعار من الطعام والشراب بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد ولذلك أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة 500 جنيه على مدار 3 أشهر لحين تحسن الأوضاع وكانت آخر دفعة منحة تم صرفها الشهر الماضي ترقبو معنا لمعرفة المزيد عن موعد صرف منحة العمالة غير منتظمة





موعد صرف منحة 500 جنيه أكتوبر 2020

الموعد الرسمي المقرر لعملية الصرف لمنحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة تنطلق في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري خلال هذه الفترة تستعد وزارة القوى العاملة لتجهيز المبالغ التي يحصل عليها المواطن بناءاً على قرارات عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عنها منذ يومين، يتم صرف 3 دفعات قادمة الرابعة والخامسة والسادسة من أكتوبر الجاري وحتى شهر ديسمبر القادم 2020 والتي تبلغ قيمتها 1500 على مدار 3 أشهر كل شهر 5000 جنيه، حتى الآن تم أنفاق أكثر من مليار جنيه مصر على منحة العمالة الغير منتظمة لرفع العبء عن المواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة.





أماكن وطريقة صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة

عملية صرف المنحة تكون من داخل البنوك الزراعية ومن ماكينات ATM ومن داخل مكاتب البريد المصري المتوفرة في جميع المحافظات في عدة مناطق مختلفة وعلى كل مواطن مستفيد تأتي إليه رسالة عليه التوجه بعملية المصرف في اليوم التالي.





وزارة القوى العاملة منحة الدفعة الرابعة

- لمعرفة كل ما يخص المنحة الدفعة الرابعة عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة





- إدخال رقم المحمول.





- رقم البطاقة الشخصية.





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