برامج جديدة ومنح للطلاب المتفوقين بكلية الهندسة بشبرا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها عن قبول دفعة من الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 أو المحولين من أحد كليات الهندسة الحكومية للالتحاق بالبرامج الجديدة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الشهابى أن البرامج الجديدة هي برنامج الهندسة الصناعية، وبرنامج هندسة وإدارة مواقع التشييد وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة، وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم، وبرنامج هندسة الإتصالات الحاسبات، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وتأتي في إطار استشعار كلية الهندسة بشبرا باحتياج المشاريع القومية الكبرى إلى تخصصات جديدة تواكب العمل بالتكنولوجيات الجديدة المستخدمة فى تنفيذ هذه المشروعات التى تتبناها الدولة لخدمة الأجيال القادمة والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف عميد هندسة شبرا ان الكلية قطعت شوطا كبيرا فى مجال إنشاء البرامج الجديدة والمميزة وذلك نظرا لاحتياج سوق العمل لخريجي البرامج المختلفة في قطاعات متنوعة، كما أن المقررات الدراسية بالبرامج محدثة وموضوعة طبقا لمتطلبات سوق العمل، مشيرا الى انه عند التحاق أى من الطلاب الخمسة الأوائل فى نتيجة إعدادى الهندسة بالكلية بالبرامج يعفى من كافة الرسوم والمصروفات ويستمر هذا الإعفاء طول فترة الدراسة بشرط حفاظ الطالب علي تفوقه، كما يتم منح الطلاب المتفوقين دراسيا داخل البرامج تخفيضات في المصروفات الدراسية تصل إلى 20 %.

من جانبه أشار الدكتور ماهر أدم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير البرامج الجديدة ان الطالب فى برامج الساعات المعتمدة يختار مقررات كل فصل دراسي طبقا لقدراته ومعدله الدراسي، كما أن أعداد الطلاب في فصول البرامج لا يتجاوز ٢٥ طالب علي الأكثر في المواد التخصصية مما يسهل التفاهم بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح ٱدم انه قد تم الاستعداد لتطبيق نظام التعليم الهجين حيث يوجد قاعات ومعامل مجهزة خاصة بالبرامج ويمكن للطالب ان يتخرج بعد تسعة فصول دراسية (أربع سنوات ونصف)، كما انه لا يتجاوز عدد الطلاب بكل فصل دراسي عن ٢٥ طالب او ٣٠ علي الأكثر في المواد التخصصية مما يسهل التفاهم بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتابع مدير البرامج انه يمكن للطالب الالتحاق بالبرامج من الآن دون أي تنسيق داخلي، كما ان رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل ساعة معتمدة حاليا تتراوح بين550 و600 جنيه ثابتة طوال مدة الدراسة بالبرامج ومتوسط ساعات الفصل الدراسي الواحد 18 ساعة معتمدة.

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