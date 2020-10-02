بريطانيا تسجل 42 ألف وفاة بكورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى ما يقرب 463 ألفاً، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 42 ألفاً و292، كما تعافى 2383 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 35 أسبوعاً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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