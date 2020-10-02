موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمباراة المقبلة في الدوري المصري، والتي ستكون ضد نادي المقاولون العرب، في الجولة 31 من الدروي المصري الممتاز.





ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في البطولة التي تقترب من نهايتها، بعد أن حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي.





بينما يلعب المقاولون العرب على أمل الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي، والمنافسة على المركزين الثاني والثالث مع فريقي بيراميدز والزمالك.





يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، مقابل 52 نقطة للمقاولين العرب، يحتل بها المركز الرابع.





وسوف تقام المباراة مساء الأحد القادم 4 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة on time sports.



