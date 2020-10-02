موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمباراة المقبلة في الدوري المصري، والتي ستكون ضد نادي المقاولون العرب، في الجولة 31 من الدروي المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في البطولة التي تقترب من نهايتها، بعد أن حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي.

بينما يلعب المقاولون العرب على أمل الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي، والمنافسة على المركزين الثاني والثالث مع فريقي بيراميدز والزمالك.

يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، مقابل 52 نقطة للمقاولين العرب، يحتل بها المركز الرابع.

وسوف تقام المباراة مساء الأحد القادم 4 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة on time sports.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟