ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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يواصل خوسيه لويس موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وبعد مرور أربع جولات من البطولة حتى الآن.

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة البارسا:

1 – خويسه موراليس – 3 أهداف
2 –جيرارد مورينو – 3 أهداف
3 – باكو ألكاسير – 3 أهداف
4 – ياجو أسباس – 3 أهداف
5 – ماكسيمليانو جوميز – 3 أهداف
6 – ويليام كارفاليو – هدفين
7 – لويس سواريز – هدفين
8- أنخيل رودريجيز – هدفين
9 – أنسو فاتي – هدفين
10 – مانو فاليجو – هدفين

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ترتيب هدافي الدوري الاسباني برشلونة اخبار الرياضة

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