أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة.

ويقوم الخطيب بعقد جلسة تعارف مع المدرب الجنوب إفريقي وتعريفه بالنادي الأهلي، قبل بداية المران عصر اليوم.

ويقود موسيمياني المدير الفني الجديد للأهلي مرانه الأول عصر اليوم الجمعة بعدما تم تعيينه على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ووصل موسيماني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وكان في استقباله أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري.



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