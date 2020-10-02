مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة (صور)

وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لبدء مهتمه مع القلعة الحمراء.





وكان في استقبال المدرب الجنوب إفريقي كلا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي المدير الإداري.





وحرص عدد من الجماهير المتواجدة في مطار القاهرة على الترحيب بالمدرب الجديد للأهلي وقاموا بالتقاط الصور معه.





وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس تعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي أنهى النادي الأحمر التعاقد معه.



