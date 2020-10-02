حسام البدري يوضح موقفه من انضمام وردة إلى المنتخب









لم يحسم، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حسام البدري، مصير عمرو وردة من الانضمام لصفوف الفراعنة بشكل نهائي، مكتفيا بجملة"لنعطه بعض الأمل"، وذلك أثناء حديثه عبر قناة أون تايم سبورتس.





وأوضح البدري أن هناك تواصل بينه وبين وردة بصفة مستمرة، وأخبره بأنه انضم لنادٍ جديد قبل عدة أيام.





وتابع، " أنهيت اتفاقي مع اتحاد الكرة على أن يتم بدء معسكر مفتوح لمنتخب مصر على أمل رؤية أكبر عدد من اللاعبين لحين انضمام البقية".





فيما كشف عن سبب عدم استعانته بطارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، مؤكدا أن ذلك لارتباطه بالعمل في الأهلي في ذلك الوقت، مشيدا بأداء أيمن طاهر.











