فيورنتينا يرفض رحيل نجمه لمانشستر يونايتد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفية إنجليزي، أمس الخميس، عن رفض مسؤولي فيورنتينا عرضًا من مانشستر يونايتد لضم نجمه فيديريكو كييزا، خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

فيورنتينا يرفض رحيل كييزا
ويحاول مانشستر يونايتد ضم جناح مميز هذا الصيف، في ظل مغالاة مسؤولي بوروسيا دورتموند في مطالبهم المادية لبيع جادون سانشو.

من جانبه ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فيورنتينا رفض فكرة إعارة كييزا إلى مانشستر يونايتد، خاصة وأنه مطلوب في يوفنتوس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد حاول استعارة الجناح السنغالي إسماعيلا سار، لاعب واتفورد، إلا أن ناديه أيضًا يفضل بيعه، ولا يرحب بإعارته.

وأتمت الصحيفة أن الخيار الأخير أمام مانشستر يونايتد، كان الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لكن رونالد كومان، مدرب البارسا، يرغب في بقاء اللاعب في كامب نو.

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