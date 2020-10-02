كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل لاعب برشلونة

أعطى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الضوء الأخضر نحو رحيل لاعب الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان أبلغ اللاعب البرازيلي ماتيوس فيرنانديز بضرورة البحث عن فريق جديد خلال سوق الانتقالات.





فيرنانديز انضم لبرشلونة في يناير الماضي من فريق بالميراس البرازيلي مقابل 7 ملايين يورو، وأعاره النادي على الفور لفريق بلد الوليد.





وعاد فيرنانديز من الإعارة هذ الصيف، إلا أنه لم يقنع رونالد كومان بتسجيله في قائمة الفريق الأول.





ويمتلك فيرنانديز عدة عروض للرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة، من بعض أندية الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والبرتغالي.



