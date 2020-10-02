ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز برشلونة على سيلتا فيجو

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وسجل هدفي نادي برشلونة في مرمى سيلتا فيجو كل من إنسو فاتي في الدقيقة 11 لوكاس أولارا في الدقيقة 51 بالخطأ في مرماه كما شهدت المباراة طرد لاعب برشلونة لينجليه في الدقيقة 42 لينتهي اللقاء بفوز البارسا بهدفين نظيفين.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة برشلونة أمس:





1– خيتافي 7 نقاط.

2 – فالنسيا 7 نقاط.

3 – ريال مدريد 7 نقاط.

4 – فياريال 7 نقاط.

5 – برشلونة 6 نقاط.

6 – إشبلية 6 نقاط.

7 – ريال بيتيس 6 نقاط.

8- قادش 6 نقاط

9 – غرناطة 6 نقاط .

10 – ريال سوسيداد 5 نقاط .

11 – سيلتا فيجو 5 نقاط .

12 – أتلتيكو مدريد 4 نقاط .

13 – ليفانتي 3 نقاط .

14 – أوساسونا 3 نقاط .

15 – هويسكا 3 نقاط .

16 – أتلتيك بيلباو 3 نقاط .

17 – إلتشي 3 نقاط .

18 – بلد الوليد 2 نقطة.

19 – إيبار نقطة.

20 – ديبورتيفو ألافيس نقطة



