البدري يكشف عن أزمات منتخب مصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
حسام البدري
حسام البدري
أمل الحلفاوي
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كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، عن المشاكل التي تواجهه مع المنتخب، بجانب المراكز التي يجد بها أزمة.

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن مراكز رأس الحربة والظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع، تسبب له قلقا بصفة دائمة، خاصة في ظل إصابة أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

وأشار إلى أنه لم يجد لاعب محلي استطاع أن يلفت انتباهه أو يبهره، خلال الفترة الماضية،  مع الوضع في الاعتبار أن هناك عدد من اللاعبين في حساباته للانضمام لصفوف المنتخب وهم محمد شريف لاعب إنبي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة.

وعلق البدري على أداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا، "يحتاج شغل كثير، وأريد أن أعرف سبب استبعاده أمام المصري، هل هو فني أم إرهاق".

وعبر عن اقتناعه بأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس، مشيرا إلى أنه أحد أفراد المنتخب، وأزمته أنه كان دائما تحت الاختبار والتقييم، وهي نفس المرحلة التي يمر بها مروان محسن والتي تؤثر عليه سلبا.

وأبدى استيائه من الذين انتقدوا حصوله راتبه رغم فترة التوقف، موضحا أنه تنازل عن 25% من راتبه، وتساءل، " هل يوجد مدرب لا يحصل على راتب إذا لم يخض مباريات؟.. الطبيعي أن مدرب المنتخب يخوض مباريات وقت الأجندة فقط".

وبرر المدير الفني للمنتخب، استئناف مسابقة الدوري للموسم الحالي بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه أوضح أن ضغط المباريات بالطبع يؤثر على اللاعبين.

واختتم، "اتفقت مع اتحاد الكرة لإقامة معسكر مفتوح لضم لاعبي الأندية التي تُنهي مبارياتها، أنا لا أريد تكرار تجربة بيراميدز بعدم ضم لاعبين".

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