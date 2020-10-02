رئيس الزمالك: عقوبة مغلظة غير مسبوقة تم توقيعها على ساسي













أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قرارا بمعاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية ما قام به خلال مواجهة الأبيض والمصري، بعد أن تم طرده.





ووقع مرتضى منصور غرامة تاريخية غير مسبوقة على التونسي فرجانى ساسي.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أنه قرر توقيع عقوبة على ساسي بتغريمه، مشيرا إلى أن ما فعله لا يصلح في نادى رئيسه مرتضى منصور.





ووجه رئيس الزمالك الشكر للاعبين والمدير الفني على تحملهم المسئولية، على حد قوله.





وأوضح أنه وقع أكبر غرامة على فرجانى ساسي، لكي يعلم جيدا قيمة نادي الزمالك، موجها الشكر لمدرب الفريق باتشيكو على الأداء رغم الغيابات وتعرضه لظروف في المباراة بطرد ساسي.





وقام بتوجيه رسالة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، قائلا، "إذا كنت أتيت لتخريب نادي الزمالك فأقول لك لأ لأن الزمالك نادي كبير".



