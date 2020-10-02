نجم بوليوود الأشهر إميتاب باتشان يعلن تبرعه بأعضائه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
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أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان، اعتزامه تبرعه بأعضائه بعد وفاته.

وكتب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وكتب: "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته.

ولفت إلى أنه أقدم على تلك الخطوة وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد.

يذكر أميتاب باتشان وابنه الممثل أبهيشيك باتشان وزوجته النجمة أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا جميعًا منه.


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