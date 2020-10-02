إشبيلية ينتزع فوزا مثيرا من ليفانتي في الليجا

حقق فريق إشبيلية فوزا مثيرا على نظيره ليفانتي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الرابعة من الليجا.





وأحرز يوسف النصيري هدفا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للمباراة ليقود أشبيلية للفوز الثمين وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق في مباراتين خاضهما بالمسابقة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس وتجمد رصيد ليفانتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر بعد ثلاث مباريات في المسابقة.





وفي المباراة الأخرى اليوم ، فاز قادش على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة حيث سجله أوناي لوبيز لاعب بلباو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وأنهى قادش المباراة بتسعة لاعبين حيث طرد لاعباه كارلوس أكابو وألفارو نيجريدو في الدقيقتين 48 و70 لحصول كل منهما على الإنذار الثاني في المباراة.



