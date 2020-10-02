رسالة باتشيكو لنجوم الزمالك بعد الفوز على المصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
باتشيكو
باتشيكو
رامي بشاي
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حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الإشادة باللاعبين في غرف خلع الملابس بعد مباراة المصري البورسعيدي وذلك في ظل إصرارهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وتنفيذ تعليماته الفنية .

 وأكد باتشيكو للاعبي الفريق سعادته بتحملهم المسئولية والتماسك في الملعب رغم خوض جزء كبير من اللقاء بنقص عددي بعد طرد فرجاني ساسي. 

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد لمحمود علاء في الجولة الحادية والثلاثين بالدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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