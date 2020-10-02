محمود حافظ: "بحلم بالنجومية.. وكل حاجة بتيجي بوقتها" (فيديو)









ولفت إلى أنه عندما شارك في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، تعلم التعامل مع الحيوانات، بسبب تصوير جزء كبير من مشاهده رفقة حصان.



واوضح إلى أنه كان يذهب كل يوم للحصان، ويطعمه "سكر: "كنت بطبط عليه عشان يتعود عليّ، والحصان متغيرش في المشاهد، لأني تعودت عليه".



وقال حافظ إنه يشعر بالفخر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية: "أهلي فخورون بي في الريف وعندما كنت أعزب لم أكن حريصا على خطواتي لكن بعد الزواج وفخر الناس بي أصبح أتحسس خطواتي الفنية وفي الحياة بكل دقة حتى يحقق نجاحات مضاعفة".



وتابع: "الناس في الريف ممكن يكسروك أو يسندوك فممكن يقولك ده اتجنن وعاوز يمثل أو يطلع لاعب كرة بس لو الشخص موهوب بيوصل ويؤكد لهم أن حلمه كان صح".



وأردف: "أنا قوي الإرادة ومثابر وقدمت أكثر 3 مرات في أكاديمية الفنون ونجح في المرة الأخيرة عام 2003 وبدأ بعدها بدأت طريقي نحو النجومية، وأتمنى أن يتحلى الجميع بروح التعدي وكل من حققوا نجاحا كان ذلك بسبب توفيق الله وإرادتهم الصلبة".



ووجه في اللقاء التليفزيوني الشكر إلى أهل بلدته بالريف، وقال: "الفرحة في عنيهم عندي بالدنيا، أتمنى أكون أحسن واحد في العالم من أجلهم عندنا الناس متفتحة ومتعلمين والتعليم في بلدنا من 1950 وهناك تفتح لكن عندما تنجح تحس أنك فرحت أهل بلدك وناسك وده حاجة مهمة أوي".













أكد الفنان محمود حافظ، أنه يسير على خطوات في طريق النجومية، وأنه يحاول كل عام أن يحرز تقدمًا ملحوظًا عن العام الذي سبقه، مشيرًا إلى أنه يحلم بالنجومية.وأضاف "حافظ"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "أحلم بالنجومية المطلقة لكن كل حاجة ولها وقت".