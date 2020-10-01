ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





ودع نادي ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة من أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.





وفجر برينتفورد واحدة من مفاجآت البطولة ولحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة بفوز مفاجئ وكبير 3 / صفر على فولهام اليوم في دور الستة عشر للبطولة والذي شهد اليوم أيضا فوز ستوك سيتي على مضيفه أستون فيلا 1 / صفر.





وثأر أرسنال بهذا لهزيمته 1 / 3 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي.





وحسم برينتفورد ، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) ، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماركوس فورس في الدقيقة 37 .





وفي الشوط الثاني ، سجل سعيد بن رحمة هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 62 و77 ليقضي على آمال فولهام في التعادل.





وثأر برينتفورد بهذا لهزيمته أمام فولهام الذي تغلب عليه 2 / 1 باستاد ويمبلي في نهائي الدور الفاصل بالبطولة الإنجليزية الموسم الماضي ليحرم الفريق من الصعود لدوري الدرجة الممتازة.





وتأهل ستوك سيتي ، الذي ينشط أيضا في دوري البطولة الإنجليزية لدور الثمانية بالفوز على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله سام فوكس في الدقيقة 26 .





وبهذا ، بلغ ستوك سيتي دور الثمانية في البطولة دون أن تهتز شباكه بأي هدف في المباريات التي خاضها بالبطولة حتى الآن.



